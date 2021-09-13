Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели

Подешевели акции Apple

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе.

Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 1,6%.

Давление на рынок оказывают сигналы того, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране, поскольку она напрямую влияет на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

Американские фондовые индексы держатся недалеко от рекордных максимумов, и многие инвесторы обеспокоены сворачиванием стимулов, поддерживавших рынок акций, отмечает аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в августе до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В июле цены увеличились на 7,8%, и эксперты ожидали их подъема в августе на 8,2%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в августе выросли на 0,7% после подъема на 1% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%.

"Мы по-прежнему видим высокое инфляционное давление", - отмечает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин.

"Данные о ценах производителей говорят в пользу покупки акций компаний, которые могут переложить рост своих расходов на потребителей", - приводит ее слова MarketWatch.

Цена акций Apple Inc. упала на 3,3% по итогам торгов в пятницу. Компания получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг. Решение суда ограничивает важный источник выручки Apple.

Котировки бумаг производителей видеоигр выросли. Стоимость бумаг Zynga увеличилась на 6,3%, Roblox - на 1,8%, Activision Blizzard - на 2%, Electronic Arts - на 2%.

Акции Affirm Holdings Inc., оператора сервиса онлайн-покупок в рассрочку, подскочили в цене на 34% благодаря сильной квартальной отчетности компании. Выручка Affirm по итогам четвертого финквартала, завершившегося в июне, составила $262 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $224 млн.

Отчетность компании впечатлила аналитиков: средняя прогнозная цена акций Affirm после публикации квартальных результатов выросла до $109 с $97.

Цена бумаг Wells Fargo опустилась на 0,1%. Накануне стало известно, что Управление контролера денежного обращения (OCC) оштрафовало Wells Fargo на $250 млн в связи с тем, что банк до сих пор не устранил нарушения в ипотечном бизнесе, выявленные еще в 2018 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 271,66 пункта (0,78%) и составил 34607,72 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 34,7 пункта (0,77%) - до 4458,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 132,76 пункта (0,87%) и составил 15115,49 пункта.