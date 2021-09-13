Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабо растет к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,11 - 73,18 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1375 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,3325 руб. (-11,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,35 коп. к уровню закрытия 10 сентября, до 79,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,75 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,47 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 13 сентября на фоне дорожающей нефти. Прошлую неделю цены на "черное золото" завершили в небольшом плюсе: трейдеры оценивали решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и ситуацию с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,17 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,98 за баррель, что на 0,37% выше уровня на закрытие рынка 10 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 - на 0,25%, китайский CSI300 - на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,16%.

Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе. Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 1,6%.

Давление на рынок оказывают сигналы о том, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Мосбиржа

Новости

Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели

Фондовые рынки Европы завершили неделю в минусе

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Цена алюминия обновила 13-летний максимум

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ допустил, что ключевая ставка в будущем может превысить 7%

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. метров

ЦБ спрогнозировал, что инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2022 году

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');