Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабо растет к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,11 - 73,18 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1375 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,3325 руб. (-11,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,35 коп. к уровню закрытия 10 сентября, до 79,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,75 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,47 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 13 сентября на фоне дорожающей нефти. Прошлую неделю цены на "черное золото" завершили в небольшом плюсе: трейдеры оценивали решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и ситуацию с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,17 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,98 за баррель, что на 0,37% выше уровня на закрытие рынка 10 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 - на 0,25%, китайский CSI300 - на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,16%.

Фондовые индексы США снизились в пятницу и завершили прошедшую неделю в минусе. Dow Jones Industrial Average опустился на 2,2% по итогам недели, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 1,6%.

Давление на рынок оказывают сигналы о том, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.