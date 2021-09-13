Власти Ингушетии решили строить высотки для бедных молодых семей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В связи с нехваткой земли в Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов дал указания подготовить проекты по строительству многоэтажных домов, чтобы обеспечить жильем малоимущие молодые семьи. Он сообщил об этом через пресс-службу.

"Сейчас идет работа по расширению границ Магаса. Это не бесплатное жилье, но мы постараемся предусмотреть меры поддержки, чтобы это было что-то вроде социального жилья или долевого строительства, и график погашения был удобным для молодых семей", - сказал глава региона.

Он считает, что эта мера поддержки также повысит ответственность молодежи, которая поймет необходимость работать ради оплаты жилья, и в итоге сократит безработицу.

В пресс-службе Калиматова напомнили, что в 2015 году в Ингушетии построили два первых 18-этажных дома, которые стали самыми высокими жилыми комплексами в регионе. Один из них возвели для детей-сирот, другой - для молодых семей.