Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Власти Ингушетии решили строить высотки для бедных молодых семей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В связи с нехваткой земли в Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов дал указания подготовить проекты по строительству многоэтажных домов, чтобы обеспечить жильем малоимущие молодые семьи. Он сообщил об этом через пресс-службу.

"Сейчас идет работа по расширению границ Магаса. Это не бесплатное жилье, но мы постараемся предусмотреть меры поддержки, чтобы это было что-то вроде социального жилья или долевого строительства, и график погашения был удобным для молодых семей", - сказал глава региона.

Он считает, что эта мера поддержки также повысит ответственность молодежи, которая поймет необходимость работать ради оплаты жилья, и в итоге сократит безработицу.

В пресс-службе Калиматова напомнили, что в 2015 году в Ингушетии построили два первых 18-этажных дома, которые стали самыми высокими жилыми комплексами в регионе. Один из них возвели для детей-сирот, другой - для молодых семей.

Ингушетия Магас Махмуд-Али Калиматов

Новости

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели

Фондовые рынки Европы завершили неделю в минусе

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Цена алюминия обновила 13-летний максимум

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ допустил, что ключевая ставка в будущем может превысить 7%

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. метров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');