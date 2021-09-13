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"Магнит" обновил совет директоров

Впервые за всю публичную историю компании в СД "Магнита" вошла женщина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" обновил совет директоров: в него вошли четыре новых участника, трое из которых - независимые. Таким образом, компания увеличила долю независимых директоров в совете, следует из ее сообщения.

Так, в качестве новых независимых директоров в совет вошли Всеволод Розанов (в прошлом финансовый директор АФК "Система", в настоящее время председатель совета директоров "Система Капитал" и "Система Азия", член совета директоров "МТС банка"), Пьерр Лорен Ветли (с 2008 года и до недавнего времени работал в московском офисе Bain&Company) и Наира Адамян (руководитель стратегии и инновации глобального бизнес-подразделения Sanofi). Адамян стала первой женщиной в совете директоров "Магнита" за всю публичную историю компании.

Кроме того, в совет директоров "Магнита" был избран сооснователь, председатель правления и партнер Marathon Group Сергей Захаров (Marathon - второй после группы ВТБ акционер ритейлера).

Места в совете сохранили сооснователь, президент Marathon Group Александр Винокуров, президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, представители "ВТБ Капитала" Тим Демченко и Алексей Махнев, а также независимые директора Чарльз Райан, Вальтер Кох и Джеймс Симмонс.

При этом совет покинули независимые директора Евгений Кузнецов и Грегори Моват.

Таким образом, в новый совет директоров "Магнита" вошли 11 человек (в прежнем составе было девять).

Новый состав СД отражает значительное постоянство, так как семь из 11 человек входили в прежний состав, отметил "Магнит".

Собрание акционеров, по итогам которого был избран новый совет директоров, прошло 9 сентября. В списке было 14 кандидатов, трое в совет не вошли: это Карина Литвак (из данных открытых источников следует, что она входит в совет директоров Eni и специализируется на теме ESG), Дмитрий Дорофеев (работал в "Вымпелкоме", был председателем набсовета X5 Group, следует из данных открытых источников) и Моват.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. Основными акционерами компании являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group (16,8%).

Магнит Marathon Group ВТБ

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