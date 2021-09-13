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Арбитраж КБР продлил конкурсное производство в отношении структуры "Роснефти"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики продлил на шесть месяцев - до 14 марта 2022 года - конкурсное производство в отношении ПАО "НК "Роснефть - Кабардино-Балкарская топливная компания" ("Роснефть-КБТК"), говорится в материалах суда.

Это решение принято по ходатайству конкурсного управляющего Юрия Полийчука, которому потребовалось дополнительное время для завершения мероприятий, предусмотренных законодательством о банкротстве. Суд назначил на 9 март рассмотрение его отчета.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсный управляющий "Роснефть-КБТК" объявил о продаже 13 АЗС в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Начальная цена актива - 3,697 млн рублей. Она будет снижаться на 5% по истечении каждых пяти рабочих дней, начиная с даты действия публичного предложения (13 сентября), пока не достигнет 50% от начальной цены.

НК "Роснефть-КБТК" обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве в январе 2015 года. В пресс-службе "Роснефти" комментировать банкротство "дочки" не стали. В июне того же года "Роснефть" сама вступила в данное дело, суд включил ее требования на 1,436 млрд рублей в реестр кредиторов третьей очереди.

Арбитражный суд КБР ввел в отношении "Роснефть-КБТК" процедуру наблюдения в марте 2015 года на 6 месяцев, в сентябре 2015 года - внешнее управление на 18 месяцев, в марте 2017 года - конкурсное производство на полгода, которое затем неоднократно продлевалось.

В октябре 2020 года ООО "РН-Эльбрус" стало единственным участником аукциона по реализации имущества НК "Роснефть-КБТК". Конкурсный управляющий признал аукцион несостоявшимся, договор купли-продажи подписан с единственным участником по начальной цене 589,651 млн рублей. В состав реализованного лота входит недвижимое имущество в количестве 110 единиц, в том числе земельные участки, АЗС и АЗК со вспомогательными зданиями, движимое имущество и товарно-материальные ценности, в том числе оргтехника и офисная мебель.

ПАО "НК "Роснефть - Кабардино-Балкарская топливная компания" занимается хранением, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов. Ранее "Роснефти" принадлежало 99,89% обыкновенных акций КБТК, но в январе 2017 года она передала своей структуре ООО "РН-Региональные продажи" контрольные пакеты акций семи сбытовых региональных компаний, в том числе КБТК.

Роснефть КБР КБТК Зольский район

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