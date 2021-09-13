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МосБиржа 27 сентября запустит вечернюю сессию на рынке облигаций

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует 27 сентября запустить вечерние торги на рынке облигаций с 19:00 до 23:50 по Москве, рассказал журналистам директор департамента долгового рынка МосБиржи Глеб Шевеленков.

На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.

Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.

Сейчас торги облигациями приходят с 10:00 по 19:00 по московскому времени в ходе основной сессии биржи.

В настоящее время на вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся в период с 19:00 до 23:50, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.

На рынке облигаций Московской биржи обращаются ОФЗ, субфедеральные, муниципальные, ипотечные и корпоративные облигации.

МосБиржа Глеб Шевеленков

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