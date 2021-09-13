Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ОПЕК в августе увеличил добычу на 150 тыс. б/с к июлю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти по сравнению с июлем на 150 тысяч баррелей в сутки – до 26,76 млн б/с, приводит ОПЕК сведения вторичных источников данных в своем отчете.

При этом Нигерия снизила добычу на 114 тыс. б/с – до 1,27 млн б/с, хотя вместе со всеми странами ОПЕК+ имела право с августа нарастить добычу нефти.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом новых разрешенных квот на август, страны ОПЕК исполнили в прошлом месяце сделку ОПЕК+ на 128%.

Так, с августа Саудовская Аравия могла нарастить добычу нефти до 9,595 млн б/с, однако согласно данным вторичных источников, на которые ссылается ОПЕК, производство нефти в стране составило лишь 9,488 млн б/с, то есть на 107 тыс. б/с меньше разрешенного уровня.

В то же время Саудовская Аравия отчиталась в ОПЕК, что в августе нарастила добычу на 88 тыс. б/с – до 9,56 млн б/с. Таким образом, королевство исполнило сделку на 108% (основываясь на данных вторичных источников).

Нигерия выполнила соглашение на 239%.

ОПЕК нефть

Новости

Цена газа в Европе достигла $755 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $747 за тысячу кубометров

Евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 августа

Газ в Европе подорожал до $737 за тысячу кубометров

Путин поручил докапитализировать из бюджета "Почту России" для ее модернизации

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели

Фондовые рынки Европы завершили неделю в минусе

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');