Цена на нефть WTI поднялась выше $70 впервые за неделю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в понедельник, при этом цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель впервые за неделю.

В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

Организация сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году вырастет к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете. При этом эксперты повысили оценку потребления нефти в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 по московскому времени подорожали на 0,9% (на $0,68) - до $73,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,3% (на $0,88) - до $70,6 за баррель.

Также поддержку рынку оказывает медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". Спустя более чем две недели после природного бедствия в регионе все еще не восстановлена работа 49% добывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

"Воздействие урагана "Ида" длится дольше, чем ожидал рынок. Поскольку на этой неделе некоторые мощности по добыче нефти остаются закрытыми, цены растут из-за того, что поставки не восстанавливаются и, следовательно, не достигают нефтеперерабатывающих заводов, которые возобновили работу быстрее, чем производители", - говорится в сообщении аналитиков Rystad Energy.

Кроме того, они отмечают угрозу очередного ухудшения погодных условий, поскольку новый тропический шторм "Николас" в Мексиканском заливе может перерасти в ураган и обрушиться на Техас в ближайшие дни.