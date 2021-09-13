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Инфляционные ожидания в США в августе достигли рекорда

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ожидания американцев в отношении темпов роста потребительских цен через год достигли рекорда. Об этом свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам опроса населения, в августе средний прогноз инфляции составлял 5,2% против 4,8% в предыдущие два месяца. Это самый высокий уровень за все время наблюдений с 2013 года. При этом показатель увеличивался десятый месяц подряд.

Жители США ожидают, в частности, ускорения темпов повышения цен на продукты питания, стоимости жилья и медицинских услуг, а также бензина. Между тем они полагают, что может подешеветь обучение в вузах.

Оценка американцами инфляции в стране через три года также обновила рекорд, достигнув 4% по сравнению с 3,7% в июле.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле вырос на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема в годовом выражении с 1991 года.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,3% за месяц на 3,6% за год (это также самое значительное повышение за 30 лет). Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Данные об инфляции за август будут опубликованы во вторник.

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