ВТБ ждет дивидендную доходность по итогам года на уровне выше 12% годовых

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует дивидендную доходность акций по итогам работы в 2021 году на уровне выше 12% годовых, заявил руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев в ходе онлайн-дискуссии "Любовь к акционерам. Реальные дивидендные стратегии российских компаний".

"ВТБ сейчас прогнозирует нашу дивидендную доходность в следующем году на уровне более 12% годовых. Это не является каким-то особо высоким уровнем, если сравнить это с российским рынком", - заявил он.

Банк заявлял, что по итогам 2021 года намерен выплатить дивиденды в эквиваленте 50% от чистой прибыли, которая ожидается на уровне 295 млрд рублей. ВТБ планировал выплатить дивиденды за 2021 год двумя равными траншами - в третьем и четвертом кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.

Сейчас крупными пакетами акций в капитале ВТБ владеют суверенный инвестфонд Катара, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,35% и 2,95% соответственно), а также Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (1,19%). Росимущество владеет 60,9% голосов ВТБ.