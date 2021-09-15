Рубль незначительно изменился к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала после публикации накануне данных по росту потребительских цен в США в августе, при этом поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-73,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,93 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,115 руб./EUR1 (+1 копейка к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки к уровню закрытия 14 сентября, до 78,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,29 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,7 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 сентября обусловлены неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Глобальные инвесторы пытаются осознать, смогут ли опубликованные накануне данные по потребительской инфляции в США за август, указавшие на ее некоторое замедление, удержать Федеральную резервную систему от начала сворачивания стимулирующих программ уже в этом году. При этом мировые цены на нефть в среду утром умеренно подрастают после незначительных изменений накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,04 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,88 за баррель, что также на 0,6% выше уровня на закрытие рынка 14 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно демонстрируют негативную динамику вслед за падением рынка акций в США во вторник: японский Nikkei 225 снижается на 0,55%, китайский CSI300 теряет 0,35%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет утром 15 сентября порядка 0,15%, что говорит о возможном отскоке американских акций после их падения накануне.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе" после роста в начале дня на данных о некотором ослаблении инфляции в США. При этом значение Nasdaq Composite опустилось по итогам пятой сессии подряд. Сначала на рынке отмечалось небольшое "ралли облегчения" из-за немного меньшего, чем ожидалось, повышения цен, однако затем участники рынка посчитали, что эти данные вряд ли изменят намерения Федеральной резервной системы относительно сворачивания стимулирующих мер, что в итоге развернуло рынок вниз.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков. Цены в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца (это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев). Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.