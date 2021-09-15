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Владельцы грузовых вагонов РФ недовольны третьим в 2021 г. повышением цен на ремонт

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вагоноремонтные компании (ВРК) намерены с 1 октября в третий раз с начала 2021 года повысить стоимость своих услуг, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на представителя Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, объединяет крупнейших собственников грузовых вагонов).

Сейчас владельцам подвижного состава поступают уведомления от ВРК об этом; по предварительным данным, цены вырастут в среднем на 6-7%, добавил он.

Газета отмечает, что с 1 июля стоимость услуг выросла в среднем на 6%, а с 1 августа вагоноремонтные компании повторно подняли цены - в большей степени на обслуживание колесных пар. "Одномоментное повышение цен всеми тремя ВРК вызывает серьезную обеспокоенность. По мнению операторов, ситуация должна стать объектом внимания Федеральной антимонопольной службы РФ", - заявил изданию представитель объединения.

По данным Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖдПС), которые приводят "Ведомости", сейчас средняя стоимость деповского ремонта универсального подвижного состава без НДС составляет 80-100 тыс. руб. в зависимости от региона, капитального - 110-130 тыс.

Но сами вагоноремонтные компании считают, что их цены и сейчас невысоки, отмечает газета. В июле Союз вагоноремонтных предприятий (СВРП) сообщал Федеральному агентству железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ, что владельцы вагонов еще в 2020 г. начали максимально экономить средства, в том числе устанавливать бывшие в употреблении запчасти (издание ссылается на содержание соответствующего письма). Это привело к падению цены на ремонт вагона ниже 60 тыс. руб., а этого не хватало даже на то, чтобы перекрыть прямые затраты ВРК.

По мнению участников СВРП, ситуация с ценовой политикой собственников подвижного состава негативно отражается в первую очередь на эксплуатационной работе всего грузового парка на железнодорожной сети РФ: когда вагоноремонтные компании работают на уровне ниже рентабельности или в убыток, не может идти речи о технологическом перевооружении, внедрении современного оборудования, приводят "Ведомости" содержание документа.

По данным Союза вагоноремонтных предприятий, в 2013 г. средняя цена ремонта составляла около 80 тыс. руб., но в 2014 г. из-за падения вагонных ставок снизилась до 63,5 тыс. и не росла до 2018 г. В то же время, средняя арендная ставка полувагонов в 2014-2018 гг. выросла почти втрое - с 0,55 до 1,6 тыс. руб. в сутки. В 2018-2019 гг. она доходила до 2 тыс., но стоимость ремонта подвижного состава увеличилась всего на 10%, до 70 тыс. руб., отмечает газета. Представитель министерства транспорта РФ заявил изданию, что ведомство готовит ответ на письмо СВРП.

Для решения проблемы это объединение ранее предлагало, в частности, запретить использовать для ремонта более дешевые б/у подшипники. Союз считал, что их установка приводит к почти пятикратному возрастанию числа отказов - с 0,79 до 4,07 на 100 вагонов. СВРП просил Росжелдор поддержать запрет использования бывших в употреблении роликовых цилиндрических подшипников при обслуживании колесных пар, добавляют "Ведомости".

Замглавы АОЖдПС Денис Семенкин в этой связи заявил газете, что отцепки вагонов из-за неисправности чаще всего связаны с колесной парой, в том числе из-за б/у подшипников, а ответственность в этом случае ложится на вагоноремонтную компанию. По его словам, основная проблема с кратным ростом стоимости ремонта связана с ценами не на сами работы, а на комплектующие: стоимость запчастей для обслуживания по принципу "старая ось, новые колеса" увеличилась с начала года на 20%.

Но цены на отдельные запчасти растут еще сильнее, отмечает издание. В частности, по данным его источника в одном из операторов, стоимость оси для колес по состоянию на конец 2020 г. составляла порядка 34,5 тыс. руб., в августе 2021 г. - уже 58 тыс. Причинами подорожания Семенкин назвал рост спроса на новые вагоны на фоне восстановления перевозок, а также увеличение цены металла. "Прогноз стоимости запчастей зависит от спроса на перевозки, если он будет расти, то увеличится и плановая скупка запчастей, следовательно, появится и их дефицит на рынке", - сказал он.

СОЖТ

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