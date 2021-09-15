Правительство выделило Минсельхозу 2 млрд рублей на субсидии "Росагролизингу"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило Минсельхозу из резервного фонда 2 млрд рублей для "Росагролизинга". Это следует из распоряжения кабинета министров, подписанного 13 сентября и размещенного на официальном портале правовых актов.

Средства выделены "для предоставления из федерального бюджета субсидий АО "Росагролизинг" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал". Они предназначены для возмещения затрат, понесенных в связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированных контрагентов компании по ранее заключенным договорам лизинга, и для возмещения накопленных убытков по состоянию на 31 декабря 2021 года в размере не менее полученной субсидии, следует из документа.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В первом полугодии этого года "Росагролизинг" поставил аграриям техники на 16,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

В 2020 году поставки техники достигли 38,5 млрд рублей (9,723 тыс. единиц). Прогноз на этот год - 43 млрд рублей (10,03 тыс. единиц), на 2022 год - 45 млрд рублей (10,32 тыс. единиц).