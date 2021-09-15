Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Правительство выделило Минсельхозу 2 млрд рублей на субсидии "Росагролизингу"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделило Минсельхозу из резервного фонда 2 млрд рублей для "Росагролизинга". Это следует из распоряжения кабинета министров, подписанного 13 сентября и размещенного на официальном портале правовых актов.

Средства выделены "для предоставления из федерального бюджета субсидий АО "Росагролизинг" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал". Они предназначены для возмещения затрат, понесенных в связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированных контрагентов компании по ранее заключенным договорам лизинга, и для возмещения накопленных убытков по состоянию на 31 декабря 2021 года в размере не менее полученной субсидии, следует из документа.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В первом полугодии этого года "Росагролизинг" поставил аграриям техники на 16,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

В 2020 году поставки техники достигли 38,5 млрд рублей (9,723 тыс. единиц). Прогноз на этот год - 43 млрд рублей (10,03 тыс. единиц), на 2022 год - 45 млрд рублей (10,32 тыс. единиц).

Минсельхоз РФ Росагролизинг

Новости

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

РФ предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для МС-21 до 2024 года

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $884 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');