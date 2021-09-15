РСХБ добивается в суде банкротства экс-замглавы Минсельхоза Громыко

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк подал в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о признании несостоятельным (банкротом) Евгения Громыко, в 2015-2018 годах занимавшего пост заместителя руководителя Минсельхоза РФ.

Согласно картотеке арбитражных дел, в обоснование заявления банк указал наличие у Громыко неисполненных обязательств перед РСХБ на общую сумму 575,055 млн рублей. К участию в деле привлечена Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Краснодару.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления банка назначено на 23 сентября.

Громыко занял пост замминистра сельского хозяйства РФ в мае 2015 года, вскоре после того, как ведомство возглавил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Прежде Громыко являлся заместителем губернатора региона по вопросам АПК. В июне 2018 года после ухода с поста Ткачева покинул пост по собственному желанию и Громыко.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Громыко являлся членом совета директоров "Агрокомплекса им. Ткачева" (принадлежит семье экс-министра), в 2020 году он фигурировал в качестве советника председателя совета директоров агрохолдинга.

В материалах суда сообщается, что в феврале 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении Аллы Громыко (по данным участников рынка - супруги Евгения Громыко) по требованию РСХБ. В обоснование заявленных требований кредитор указал на наличие у должника неисполненных обязательств в размере 574,475 млн рублей.

В период с 2006 по 2011 годы между агропромышленной компанией ООО "Новые аграрные технологии" (НАТ, Краснодарский край, бенефициаром является А.Громыко) и РСХБ были заключены кредитные соглашения. Поручителем по ним выступала А.Громыко. Банк свои обязательства по предоставлению денежных средств исполнил в полном объеме, однако возврат денежных средств произведен не был, общий объем задолженности перед банком превысил 575 млн рублей, говорится в материалах суда.

Само ООО "Новые аграрные технологии" также находится в процедуре банкротства. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2012 году Евгений Громыко являлся 100%-ным владельцем агрокомпании, в 2014 году бенефициаром стала А.Громыко.