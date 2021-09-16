S&P 500 и Nasdaq в среду выросли на максимум за 3 недели

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду на позитивной ноте, при этом подъем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite на 0,8% стал максимальным почти за три недели.

Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий, сообщает MarketWatch

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре подскочил до 34,3 пункта по сравнению с 18,3 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. При этом эксперты предполагали снижение индикатора до 18 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Замедление темпов роста обусловлено приостановкой работы предприятий, в основном нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, в конце месяца из-за урагана "Ида". В результате добывающая отрасль (включая нефть и природный газ) продемонстрировала падение на 0,6%.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда. Это первое сокращение показателя за последние десять месяцев. Консенсус-прогноз предполагал повышение на аналогичную величину.

Котировки акций Chevron Corp. выросли в среду на 2,1% и Exxon Mobil на 3,4% вслед за существенным повышением стоимости нефти.

Microsoft Corp. заявила, что увеличит размер квартальных дивидендов на 11% и запустит новую программу обратного выкупа акций объемом до $60 млрд. На этой новости акции разработчика программного обеспечения подорожали на 1,7%.

Goldman Sachs Group объявил о покупке за $2,2 млрд компании GreenSky Inc., специализирующейся на выдаче кредитов населению для разовых крупных покупок. Акции GreenSky взлетели за день более чем на 53%, в то время как рыночная стоимость Goldman Sachs снизилась на 0,4%.

Кроме того, Goldman Sachs объявил об уходе Стивена Шерра с поста главного финансового директора. В конце текущего года его сменит Дэнис Коулман, проработавший в банке 25 лет.

Бумаги Philip Morris International подорожали на 2% на новости о том, что табачный концерн повысил размер квартальных дивидендов на 4,2% - до $1,25 на акцию.

Котировки бумаг сталепроизводителей Nucor Corp. и Steel Dynamics подскочили соответственно на 3,2% и 5% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 236,82 пункта (0,68%) - до 34814,39 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 37,65 пункта (0,85%), составив 4480,7 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 123,77 пункта (0,82%) - до 15161,53 пункта.