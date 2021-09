Долговые проблемы застройщика Evergrande стали сказываться на финансовых рынках

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Обостряется ситуация вокруг китайского застройщика China Evergrande Group, объявившего ранее на этой неделе о масштабных проблемах с ликвидностью, она начинает сказываться на финансовых рынках, сообщает Bloomberg.

Акции компании подешевели на 6,4% на торгах четверга в Гонконге. Бумаги других представителей сектора - Country Garden Holdings Co. и Sunac China Holdings Ltd. - упали в цене соответственно на 7,2% и 11,3%. На этой неделе акции обеих компаний потеряли более 21% стоимости.

Тем временем, доходности высокорисковых облигаций китайских эмитентов в долларах уверенно растут.

"Речь уже идет не только о рынке недвижимости, общий настрой финансовых рынков довольно слабый", - заявила Bloomberg TV аналитик Aberdeen Standard Investments Элизабет Квик.

Среди основных кредиторов Evergrande - China Minsheng Banking Corp., Agricultural Bank of China Ltd. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Банковские кредиты и другие заимствования у финансовых компаний составляют порядка 81% всего долга Evergrande в 335,5 млрд юаней ($52 млрд), по которому ей необходимо заплатить проценты в 2021 году.

14 сентября Evergrande сообщила, что привлекла консультантов для реструктуризации долга. По данным источников Bloomberg, власти КНР предупредили ключевых кредиторов компании, что она не сможет произвести процентные выплаты по кредитам, срок которых наступает 20 сентября.

16 сентября стало известно, что отделение Evergrande в материковом Китае прекратило все операции с облигациями вслед за ухудшением рейтинга компании местным агентством. S&P Global Ratings также ухудшило рейтинги девелопера, отметив "резкое ухудшение" ликвидности и доступа компании к финансированию.

Ситуация в банковском секторе КНР остается довольно стабильной, ставки межбанковских кредитов держатся около средних для этого времени уровней, что говорит о наличии достаточного объема ликвидности в финансовой системе. В то же время, некоторые банки накапливают на своих счетах юани, платя за это по самым высоким почти за 4 года ставкам. Это может быть сигналом того, что они готовятся к "кризису ликвидности", отмечает Bloomberg.