Президент Татарстана возглавил совет директоров "Туполева"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Члены совета директоров ПАО "Туполев", производящего самолеты стратегической и дальней авиации, на заседании в четверг избрали председателем совета президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО "Туполев". Решение было принято сегодня на очном заседании совета директоров", - говорится в сообщении.

Ранее президент Татарстана не возглавлял СД "Туполева".

В материалах на сайте "Туполева" сообщается, что акционеры компании на годовом собрании в июне 2021 года избрали совет директоров в составе 7 человек. Но уже в конце августа акционеры провели внеочередное собрание, на котором досрочно прекратили полномочия всех членов совета директоров и избрали его в новом составе. В новый состав совета были переизбраны пять членов предыдущего состава. Также в совет вошли два новых члена: Минниханов и Вадим Королев, в апреле 2021 года назначенный первым заместителем генерального директора по управлению программами "Туполева".

Компания "Туполев" объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова. Компания является разработчиком и производителем всей линейки самолетов стратегической и дальней авиации – глубоко модернизированных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также "стратега" нового поколения ПАК ДА. Кроме того, "Туполев" серийно выпускает все модификации самолета Ту-214 и ведет послепродажное обслуживание и модернизацию ранее поставленных машин.