Как цифровой рубль банкиров озадачил. Обзор

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки внимательно следят за инициативой ЦБ по созданию цифрового рубля, отмечая возможность его использования в окрашивании социальных выплат и средств для государственных закупок, но пока мало понимают его ценность для банковской системы. В ответ ЦБ ясно намекает, что этот инструмент создается не только для банкиров.

Тема внедрения цифрового рубля Центрального банка РФ (central bank digital currency, CBDC) была затронута в четверг в ходе панельной дискуссии в рамках Международного банковского форума, организованного АБР. Президент АБР Георгий Лунтовский напомнил, что со следующего года ЦБ планирует приступить к пилотированию проекта по внедрению цифрового рубля, и попросил банкиров высказать свои ожидания от этой инициативы.

Как сообщалось, регулятор предлагает дополнить две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Это деньги, эмитентом которых будет также являться ЦБ, но форма существования предполагается не в виде банкнот или монет, а в виде записей в электронном кошельке, который будет находиться и управляться в платежной инфраструктуре ЦБ. Это основное отличие от существующей формы безналичных денег, которая предполагает, что деньги находятся на балансе или на счете коммерческого банка. Второе отличие цифрового рубля от безналичных - он будет реализован в виде токенов, то есть отдельных записей внутри электронного кошелька, каждый из которых обладает уникальностью. Это позволит отслеживать цепочки движения этих денег внутри системы цифрового рубля и даст возможность наложения дополнительных условий на использование определенных сумм.

Соцвыплаты и госконтракты

Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин сообщил, что банк изучал модели цифрового рубля, которые предлагал ЦБ. "Но зачем это нужно? Я пока ответа внятного от инициаторов этой идеи, честно сказать, не получил, кроме общих слов о цифровизации, больших данных, и мы движемся, куда все двигаются", - сказал Сенин, отметив при этом, что и в целом у мировых центральных банков не накоплено много опыта по использованию CBDC.

При этом, по его словам, окрашивание средств, которое позволяет реализовать технология цифрового рубля, может быть использовано для государственных контрактов. "Когда действительно хочется посмотреть и быть уверенным, что те деньги, которые выделяются, идут туда, куда нужно. Это задача понятная, но это не про рынок, не про участников рынка", - сказал он, не исключив, что ответ о выгодах нового механизма для банков появится чуть позже.

"Я пока не понимаю ценности цифрового рубля для банковской системы. Мне пока ясности не пришло", - сказала председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушакова, предупредив, что высказывает мнение как частное лицо, а не представитель организации. По ее словам, цифровой рубль можно использовать для окрашивания выделяемых государством социальных средств: "Если это цель цифрового рубля, то она понятна, если она коммерческая, то я пока не поняла, какая для банковского сообщества коммерческая цель внедрения цифрового рубля".

Посредник в интеграции

Еще на этапе обнародования ЦБ концепции цифрового рубля у участников рынка возникли вопросы: кто будет провайдером услуг эквайринга для цифрового рубля, а также кто будет интегрировать смарт-контракты. В ходе сессии форума в Сочи выяснилось, что в этом не прочь поучаствовать банки.

"На самом деле интеграция цифрового рубля со смарт-контрактами откроет новый пласт возможностей, надо в этой части экспериментировать", - считает председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк. Он напомнил, что банк включен в пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Также, по его словам, важно, чтобы интерфейс распоряжения цифровым рублем не оставался в руках государства: "не на "государственных услугах", условно говоря". "Чтобы он все-таки оставался на всех участниках, может быть, не только банковских, может быть, остальных участниках, чтобы можно было клиенту какой-либо экосистемы получить доступ к данным, что есть какой-то цифровой рубль и этим цифровым рублем распорядиться", - пояснил банкир.

Близнюк также озвучил один из рисков введения цифрового рубля - переток ликвидности из коммерческих банков в цифровые кошельки ЦБ, но высказал надежду, что регулятор решит этот вопрос путем установления соответствующих лимитов.

Смарт-контракты в промышленности и ГОЗ

"Очень хорошо, что ЦБ озаботился проблемой цифровых валют. Если государство не будет этим заниматься, регулировать эту историю, все равно так или иначе возникают эксперименты с биткоинами, стейблкоинами, они занимают свое место в расчетах", - сказал зампред правления Промсвязьбанка (ПСБ) Константин Басманов. Он поддержал коллегу из Тинькофф банка в вопросе возможности использования нового инструмента в интеграции смарт-контрактов, но сосредоточился на их использовании для промышленности: "Колоссальные возможности в интеграции смарт-контрактов и цифрового рубля с точки зрения банковского контроля или контрактного финансирования в сегменте промышленных предприятий".

Басманов напомнил, что ПСБ занимается сопровождением ГОЗ и это предполагает "окрашивание средств" и использование специальных счетов с колоссальными затратами. "Использование смарт-контрактов, цифрового рубля - они, конечно, позволят на новом уровне с точки зрения удобства для клиентов, себестоимости, скорости, делать то самое окрашивание и сопровождение", - сказал Басманов.

"У своих промышленных клиентов мы видим огромный запрос на то, чтобы использовать смарт-контракты - повысить качество и стабильность передаваемых друг другу технических заданий. Особенно когда собирается сложное технологическое изделие и по цепочке кооперации идет проектирование, подтверждение качества каждого этапа технологического процесса", - добавил он.

"Я считаю, что цифровой рубль это - очень хорошая инициатива, которая явно будет очень полезна в корпоративном банковском бизнесе", - поддержал коллегу исполнительный директор ВЭБа Дмитрий Аксаков, отметив, что использование смарт-контрактов также способствует снижению теневого оборота.

Может, и не нужен?

"В нашем докладе нигде не сказано, что цифровой рубль делается для банковской системы. Поэтому, наверное, ответ на ваш вопрос - зачем он нужен банковской системе - может быть, и не нужен", - ответил собравшимся первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По замыслу ЦБ, внедрение цифрового рубля должно привести к снижению транзакционных издержек для экономики в части платежных расходов, но в опубликованных 1 сентября основных направлениях ДКП на 2022-2024 гг. регулятор четко указывал и на риски для банковской системы. "На начальном этапе введения цифрового рубля возможен некоторый рост неопределенности для кредитных организаций и Банка России, связанный с динамикой спроса на цифровые рубли и, соответственно, его влиянием на ликвидность. В связи с этим возможен временный рост волатильности ставок денежного рынка. По мере адаптации банковского сектора к изменившимся условиям динамика ставок денежного рынка стабилизируется", - отмечал регулятор.

ЦБ пообещал решить возможную проблему путем установления ограничений и лимитов на объем операций или остаток в цифровом кошельке. Так что, судя по всему, для банкиров настало время просчитать краткосрочные риски и долгосрочные выгоды от введения цифрового рубля. Впрочем, сделать это будет непросто, ведь цифровизация, как напомнил участникам форума Швецов, это "создание новых сущностей, имеющих потребительскую стоимость, которых не было раньше".