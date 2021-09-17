ВТБ к началу 2022 года закроет сделку по размещению ипотечных облигаций с гарантией ДОМ.РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в конце 2021 - 2021 года закрыть сделку по размещению выпуска ипотечных облигаций с гарантией "ДОМ.РФ" на сумму более 100 млрд рублей, рассказал "Интерфаксу" руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.

Он сообщал об этом в кулуарах конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России", организованной Cbonds.

"Мы продолжаем активно готовить большую сделку с "ДОМ.РФ", сейчас договариваемся об условиях, которые необходимо скорректировать в связи с изменившейся финансово-экономической ситуацией. Мы очень рассчитываем, что достигнем договоренностей, и сделка будет закрыта до конца этого - в начале следующего года", - заявил Сучков.

Объем сделки, по его словам, превысит 100 млрд рублей.

При этом Сучков отметил, что этот год оказался не менее сложным для рынка секьюритизации ипотеки, чем прошлый.

"Проблема сейчас в том, что ипотечные портфели ВТБ и других банков были сформированы в период низких ставок, а в последнее время мы наблюдали отчетливый рост доходностей на облигационном рынке. Этот спред - доходность портфеля и доходность на облигационном рынке, не просто сузился, он практически исчез. При этом есть еще затраты, связанные с организацией сделки, получением рейтинга и поручительства "ДОМ.РФ". Нам крайне сложно протиснуться в эту узкую щелочку, размещая ипотечную бумагу в рынок", - заявил глава управления секьюритизации "ВТБ Капитала".

Сучков добавил, что его команда внимательно следит за тем, как будет развиваться ситуация.

"Мы рассчитываем, что она будет развиваться по оптимистичному сценарию, что пик роста инфляции пройден, в следующем году мы увидим снижение ключевой ставки и сможем размещать ипотечные ценные бумаги и в следующем году", - пояснил он.