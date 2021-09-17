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Газпромбанк вышел из капитала "Мечела"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций "Мечела", вышел из капитала компании, следует из сообщения эмитента. Изменение доли произошло 6 сентября.

В "Мечеле" отказались от комментариев. Комментарий Газпромбанка пока получить не удалось.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 270 745 обыкновенных и 138 756 915 привилегированных акций (40% "префов" - квазиказначейские). До сделки, по информации на сайте "Мечела", Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролировали 51,54% обыкновенных акций компании, в свободном обращении находилось 39,38% обыкновенных акций.

Мечел Газпромбанк

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