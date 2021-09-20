Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-73,13 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 72,99 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 85,4575 руб./EUR1 (+4,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,7 коп. к уровню закрытия 17 сентября, до 78,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,98 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,39 коп. ниже официального курса.

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