Россия и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в мирном атоме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители России и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Как сообщил "Росатом", документ был подписан в Вене на 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Меморандум стал первым документом в области мирного атома между странами.

Он создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, открывает возможности для реализации проектов в сфере неэнергетических применений атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Особое внимание в нем уделяется вопросам подготовки национальных кадров для атомной отрасли Зимбабве и работе по повышению информированности населения об атомных технологиях.