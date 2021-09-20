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Россия и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в мирном атоме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители России и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Как сообщил "Росатом", документ был подписан в Вене на 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Меморандум стал первым документом в области мирного атома между странами.

Он создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, открывает возможности для реализации проектов в сфере неэнергетических применений атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Особое внимание в нем уделяется вопросам подготовки национальных кадров для атомной отрасли Зимбабве и работе по повышению информированности населения об атомных технологиях.

Зимбабве Росатом МАГАТЭ Вена

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