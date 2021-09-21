Турция обсуждает с Москвой и Баку новые контракты на фоне рекордного спроса на газ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Турции в 2021 году, как ожидается, превысит 60 млрд куб. м, сообщил журналистам в кулуарах конференции Gastech заместитель министра энергетики страны Алпарслан Байрактар.

Официальный прогноз потребления газа в Турции на 2021 год, опубликованный Советом по регулированию энергорынка Турции (EPDK) в начале года, составляет 50,865 млрд куб. м (в 2020 году республика использовала 47,968 млрд куб. м топлива). За 7 месяцев 2021 года потребление выросло на 14% - до 31 млрд кубометров. По данным статистического справочника BP, исторический максимум потребления газа в стране зафиксирован в 2017 году - 51,6 млрд куб. м.

"За последние несколько лет выросло потребление электроэнергии, при этом ВИЭ стали играть заметную роль, а потребление газа со стороны электроэнергетики немного снизилось. В этом году мы видим, что потребление газа растет. Высокие цены на газ влияют на поставки энергоресурсов. В прошлом году мы смогли получить больше СПГ (15 млрд куб. м - ИФ), потому что были конкурентные цены, этот год будет действительно тяжелым, но мы ведем переговоры с нашими текущими поставщиками, как Азербайджан, Россия, о новых контрактах и объемах, потому что часть контрактов с "Газпромом" в конце этого года истекает. Переговоры идут хорошо", - заявил Байрактар.

Как сообщалось, в 2021 году истекает часть контрактов на поставку российского газа в республику (по так называемому западному маршруту, а сейчас это "Турецкий поток"). Это 8 млрд куб. м газа, 4 млрд куб. м из которых приходится на долю госкомпании Botas, а еще на 4 млрд куб. м - перепроданы частным импортерам.

Газ "Газпрома" с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. Азербайджан в настоящее время поставляет в Турцию примерно наполовину меньше газа, чем ранее. С апреля консорциум по проекту "Шах-Дениз" приостановил поставки газа в Турцию в рамках "Стадии-1" разработки месторождения в связи завершением срока действия контракта, и новый контракт пока не заключен. Поставки СПГ в Турцию падают месяц от месяца.

Байрактар отметил, что в контрактах с "Газпромом" обсуждается гибридное ценообразование, не только с привязкой к нефти или ценам на хабе.

Турецкий чиновник сказал также, что ведутся переговоры и о, возможно, новых контрактах на закупку СПГ, при этом с Россией предпочтение отдается поставкам трубного газа. "У нас есть огромное количество трубного газа из России. Это наш приоритет (по сравнению с СПГ - ИФ)", сказал замминистра.

Он сказал также, что Турция хочет заключить контракт с "Газпромом" по транзиту газа в Европу "быстро, насколько возможно".

Замминистра отметил, что потребление газа в секторе электроэнергетики является волатильным, поскольку иногда спрос покрывается больше за счет ВИЭ.