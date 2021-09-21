Softline купит долю в египетской компании в сфере цифровой трансформации
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский IT-интегратор Softline покупает долю в египетской компании DigiTech, занимающейся цифровой трансформацией компаний.
Согласно сообщению, цель приобретения - создание совместного предприятия, которое объединит компетенции партнеров.
Параметры сделки, в частности приобретаемая доля, не раскрываются.
Египет - не новый рынок для Softline, интегратор имеет представительство в Новом Каире.
Помимо Египта, IT-интегратор присутствует на рынках России, Европы, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Российский IT-интегратор готовится провести IPO осенью этого года, рассматривает для листинга Лондон и Москву, сообщал источник "Интерфакса", знакомый с планами компании. Согласно источникам Bloomberg, организаторами выбраны JP Morgan и Credit Suisse.
Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.
Среди акционеров компании - основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, Da Vinci Capital, белорусский Zubr Capital и CEO компании Сергей Черноволенко.