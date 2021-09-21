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Softline купит долю в египетской компании в сфере цифровой трансформации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский IT-интегратор Softline покупает долю в египетской компании DigiTech, занимающейся цифровой трансформацией компаний.

Согласно сообщению, цель приобретения - создание совместного предприятия, которое объединит компетенции партнеров.

Параметры сделки, в частности приобретаемая доля, не раскрываются.

Египет - не новый рынок для Softline, интегратор имеет представительство в Новом Каире.

Помимо Египта, IT-интегратор присутствует на рынках России, Европы, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Российский IT-интегратор готовится провести IPO осенью этого года, рассматривает для листинга Лондон и Москву, сообщал источник "Интерфакса", знакомый с планами компании. Согласно источникам Bloomberg, организаторами выбраны JP Morgan и Credit Suisse.

Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Среди акционеров компании - основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, Da Vinci Capital, белорусский Zubr Capital и CEO компании Сергей Черноволенко.

Softline DigiTech

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