Минэкономразвития уточнило прогноз по среднему курсу рубля на 2021 год

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития уточнило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2021 год. В обновленной редакции макропрогноза он составляет 73,6 рубля за доллар, сообщил замглавы ведомства Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

В прежней версии макропрогноза среднегодовой курс рубля в 2021 году оценивался на уровне 72,8 руб./$1.