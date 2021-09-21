Оборонные расходы РФ в ближайшие три года превысят 10,8 трлн руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Расходы России на национальную оборону в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на оборону составит в 2022 году - 2,6%, в 2023 и 2024 годах - 2,5%.

"Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом (14,4%) увеличится и составит 14,9%, 14,5% и 15,3% соответственно", - говорится в пояснительной записке.