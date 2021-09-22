"Белуга" вышла из состава акционеров молочного завода "Уссурийский"

Площадка продана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Белуга Групп", которая, помимо производства алкогольной продукции, владеет активами в пищевой промышленности, вышла из состава акционеров молочного завода "Уссурийский", следует из материалов компании.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Белуги", завод в Уссурийске был закрыт в 2020 году. "Производство его объемов перенесено на "Дакгомз" (Комсомольск-на-Амуре), что повысило эффективность", - сказали в пресс-службе.

Площадка в Уссурийске была продана.

Другие подробности сделки в компании не раскрывают.

"Белуга Групп" (бренды Beluga, "Мягков", "Беленькая" и др.) владеет шестью ликеро-водочными заводами: Архангельский, Мариинский и Хабаровский, "Уссурийский бальзам", Пермский винно-водочный завод "Бастион" и подмосковный "Завод Георгиевский. Традиции качества". В 2018 году "Белуга" приобрела винодельческий комплекс "Поместье Голубицкое", в 2021 году - 88,5% в "Спиртзаводе Чугуновском".

По итогам 2020 года выручка компании выросла на 20,7%, до 63,3 млрд рублей, чистая прибыль повысилась на 61,9%, до 2,5 млрд рублей. Компания реализовала 15,632 млн декалитров алкогольной продукции (на 11% больше, чем в 2019 году).