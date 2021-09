Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили вторник слабыми и разнонаправленными изменениями после роста в начале сессии.

При этом Dow Jones Industrial Average снизился по итогам четвертых торгов подряд. Подъем Nasdaq Composite был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее, отмечает MarketWatch. Рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Эксперты прогнозировали в среднем подъем на 2%, по данным Trading Economics.

Аналитик JPMorgan Марко Коланович ожидает восстановления фондовых индексов на фоне уменьшения опасений, связанных со штаммов "дельта" COVID-19, и предполагает, что финансовые показатели компаний по итогам третьего квартала окажутся выше ожиданий. Значение Standard & Poor's 500 к концу текущего года будет составлять 4700 пунктов, а в следующем году поднимется выше 5000 пунктов, прогнозирует он.

Котировки акций AutoNation во вторник выросли на 1,9%. Крупнейший в США автодилер объявил об уходе Майка Джексона с поста главного исполнительного директора, который он занимал на протяжении 22 лет. С 1 ноября его место займет Майк Мэнли, который в настоящее время возглавляет американский бизнес Stellantis N.V. (объединенные Fiat Chrysler и Peugeot).

Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, в июле и августе получила скорректированную прибыль до выплаты процентных, налоговых и амортизационных выплат (EBITDA), что позволило улучшить прогноз на весь текущий квартал. Стоимость компании подскочила на 11,5%, что стало лучшим дневным приростом более чем за десять месяцев.

Акции конкурирующей Lyft Inc. выросли в цене на 6,5%.

U.S. Bancorp достигла соглашения с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о покупке у нее региональной банковской сети MUFG Union Bank за $8 млрд. Бумаги американского банка подорожали на 2,6%.

Цена акций Twitter поднялась на 3%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, объявила о выплате $809,5 млн для погашения судебного иска о введении в заблуждение акционеров.

Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний FedEx Corp. объявила о повышении стоимость доставки с 3 января 2022 года. Стоимость компании поднялась на 0,5%.

Котировки акций производителя электромобилей Lucid Group Inc. подскочили на 11,4%, что стало самым существенным ростом за день с апреля. Ряд аналитиков в последнее время присвоили бумагам компании хорошие рекомендации, в том числе BofA Securities советуют покупать их.

В то же время бумаги Activision Blizzard подешевели на 4,1%. Разработчик видео-игр заявил, что продолжает сотрудничать с регулирующими органами, которые изучают жалобы сотрудников на условия работы в компании.

Lennar Corp., одна из крупнейших строительных компаний США, в третьем финансовом квартале увеличила выручку на 17%, тем не менее показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. Котировки акций застройщика снизились на 0,5%.

Цена бумаг Walt Disney Co. упала на 4,2% после того, как руководство медиа-компании сообщило о слабом росте числа подписчиков Disney+.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 50,63 пункта (0,15%) - до 33919,84 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 3,54 пункта (0,08%), составив 4354,19 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 32,49 пункта (0,22%) - до 14746,4 пункта.