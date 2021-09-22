Решетников заявил, что власти не дадут сетевой торговле монопольно завышать цены

Контроль за розничными сетями в РФ, налаженный еще в ковидный период, продолжится

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников видит определенные преимущества сетевой торговли в процессе ценообразования в РФ. Вместе с тем он заявляет о продолжении контроля за работой сетей с тем, чтобы они не использовали свое положение для завышения цен.

"В последнее десятилетие росла доля сетевой торговли, и на сегодня все основное снабжение идет через сети. Но это дает определенные преимущества, когда мы видим достаточно прозрачно, где формируется добавочная стоимость, где какие наценки", - заявил Решетников на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

При этом он отметил, что "по ряду позиций малый и средний бизнес жалуется, что сети всех задавили, производители всегда обращают внимание".

В связи с этим контроль за данной сферой, налаженный еще в "ковидный" период, продолжается. "Все находится в рамках антимонопольного регулирования, именно ФАС контролирует ситуацию. При этом мы спектр инструментов, которые используем, существенно расширили. Мы получаем данные с контрольно-кассовой техники, мы знаем, в каком поселке какая цена, как она меняется, есть ли дефицит", - сказал министр, отметив, что все это дополняется данными, которые поступают из Росстата.

"Мы должны и дальше смотреть, чтобы эти розничные сети не использовали свою власть для того, чтобы монопольно завышать цены. Но, мне кажется, все уже поняли, что все под контролем. И ФАС не рапортует о каких-то существенных нарушениях в сетевой торговле", - заявил министр, почеркнув вместе с тем, что "основная задача - это дальнейшая программа поддержки сельхозпроизводителей по всем направлениям".