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Хроника последних дней СССР

Рубль в четверг утром слегка подрастает к доллару и евро на позитивных внешних сигналах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных новостей с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,65 - 73,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8975 руб./$1 (-7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,32 руб./EUR1 (-11,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,41 коп. к уровню закрытия 22 сентября, до 78,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,69 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,89 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 23 сентября на фоне позитивных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает продолжающийся рост нефтяных котировок, а также относительно позитивная динамика на внешних рынков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,39 за баррель, что на 0,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,39 за баррель, что на 0,22% выше уровня на закрытие рынка 22 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,67%, китайский CSI300 растет на 0,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду после итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что центробанк "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. В понедельник компания пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Накал ситуации вокруг долговых проблем Evergrande оказал серьезное влияние не только на китайские фондовые рынки, но и на глобальные.

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