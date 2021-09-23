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Фонд Кирилла Андросова Altera Capital приобрел 5% в "Бортовых системах"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Альтера Капитал" Кирилла Андросова приобрело 5% в компании "Бортовые системы", подконтрольной совладельцу "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля компании Шелкова "Айс" в "Бортовых системах" сократилась с 90% до 85%. Оставшимися 10% владеет Борис Королев.

"Бортовые системы" были зарегистрированы в Москве в январе 2021 года. В регистрационных данных компании указана "прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий".

Андросов в прошлом был заместителем главы Минэкономразвития и замруководителя аппарата правительства, возглавлял советы директоров двух транспортных госкомпаний - РЖД и "Аэрофлота". В 2017 году, покидая совет авиакомпании, Андросов пояснял, что принял такое решение во избежание подозрений в конфликте интересов, так как его фонд Altera Capital создает самостоятельное направление инвестиций в авиацию (включая как перевозки, так и авиастроение и новые материалы для него, IT-решения).

Шелков - выходец из структур госкорпорации "Ростех", сейчас он занимает пост зампредседателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" и контролирует 62,3% акций компании (блокпакетом владеет "Ростех").

Кирилл Андросов Altera Capital Бортовые системы Михаил Шелков ВСМПО-Ависма

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