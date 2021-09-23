Brent подорожала до $76,37 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к росту вечером в четверг после недолгого разворота вниз в середине дня, и достигли максимумов за два месяца.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, показавший снижение резервов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов сырья отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

К 18:46 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,3%, до $76,37 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,6%, до $73,4 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе, пишет Trading Economics.

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка добываемого в Мексиканском заливе сорта Mars нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, что может повлиять в целом на энергетический комплекс в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это приведет к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Тем временем предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в сентябре указало на замедление активности в производственном секторе и сфере услуг. Это может указывать на то, что рост экономики замедляется существеннее, чем ожидалось изначально, пишет Trading Economics.