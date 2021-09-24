Рынок акций США завершил торги уверенным ростом 2-й день подряд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Подъем Dow Jones и Standard & Poor's 500 в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда.

Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков - показал, что 9 из 18 руководителей ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что она будет увеличена дважды. В июне этого года, когда был опубликован предыдущий dot plot, повышения ставки в следующем году ожидали лишь семеро.

Индекс опережающих экономических показателей США в августе вырос на 0,9%, сообщила в четверг исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В июле подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

Котировки акций News Corp. за день выросли на 3,9% на новости о том, что медиакомпания запускает новую программу выкупа акций объемом $1 млрд.

Бумаги Salesforce.com Inc. подорожали на 7,2% после того, как разработчик программного обеспечения улучшил прогноз финансовых показателей на текущий год.

Стоимость Blackberry Ltd. взлетела почти на 11%. Компания, которая специализируется на кибербезопасности и интернете вещей, во втором финквартале увеличила чистый убыток до $144 млн, или 25 центов на акцию, по сравнению с $23 млн, или 4 цента на акцию, за тот же период годом ранее. Между тем скорректированный убыток уменьшился до 6 центов с 10 центов на акцию и оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 8 центов.

Цена бумаг General Electric Co. повысилась на 4,5%. Компания объявила о покупке BK Medical, одного из лидеров в области высокотехнологичной хирургической визуализации, за $1,45 млрд у инвестфирмы Altaris Capital Partners.

Акции Dell Technologies Inc. подорожали на 3,5%. Производитель компьютеров и программного обеспечения планирует новую программу обратного выкупа акций объемом $5 млрд начиная с ноября. Также компания сообщила о намерении начать выплату квартальных дивидендов в первом квартале 2023 финансового года.

Капитализация Darden Restaurants Inc. повысилась на 6,1% после того, как владелец сетевых ресторанов опубликовал сильную квартальную отчетность и объявил о программе buyback на сумму $750 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 506,5 пункта (1,48%) - до 34764,82 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 53,34 пункта (1,21%), составив 4448,98 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 155,4 пункта (1,04%) и достиг 15052,24 пункта.