В Думе сочли, что новые санкции США не создадут серьезных проблем для "Северного потока 2"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новые санкции против "Северного потока 2", одобренные Палатой представителей Конгресса США в рамках проекта оборонного бюджета, драматичного влияния на проект не окажут, заявил председатель комитета Госдумы VII созыва по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Может быть, трудности создаст - связанные с реализацией уже самого газа, наполняемости трубы. Конечно, скажем так, лучше было бы, чтобы таких решений не было - я бы так сказал", - сказал Аксаков "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос о перспективах и последствиях возможных санкций США.

Он отметил, что новые ограничения со стороны Вашингтона "все-равно создают атмосферу вокруг решений в той же Европейской комиссии - по эксплуатации уже построенного трубопровода".

Тем не менее, по словам Аксакова, экономический интерес Европы слишком велик, чтобы американские санкции такого рода могли оказать серьезное влияние на "Северный поток 2".

"Экономический интерес Европы в российском газе очень большой - он и так там дорогой в настоящий момент, и, очевидно, наш газ - самый дешевый для Европы. Они его будут с большим удовольствием брать, чем более дорогой американский. Поэтому какие-то проблемы будут, но драматичного ничего не произойдет", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас первостепенная задача - чтобы "Северный поток 2" начал эксплуатироваться и заполняться в полном объеме.

Со своей стороны, американцы, считает собеседник агентства, могут пытаться путем такого рода санкций стимулировать настроенных против проекта европейских политиков продолжать оказывать давление - и таким образом ставить в более выгодное положение американских поставщиков сланцевого газа.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны. При этом проект бюджета предусматривает ужесточение санкций против России - новые ограничения могут коснуться, в том числе, российского госдолга и газопровода "Северный поток-2", персональные санкции могут быть введены против 35 россиян.