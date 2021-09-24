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Банки и инвестфирмы США создают платформу для проведения IPO через интернет

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В США крупные банки и инвесткомпании планируют к концу 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO), сообщает The Wall Street Journal.

Этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG) при поддержке, в том числе, Franklin Templeton, Fidelity Investments, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

CMG, основанная в 2017 году банкирами из Robert W. Baird & Co., уже разработала платформу, предоставляющую данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, допэмиссиях и IPO, а также об организаторах этих сделок.

Позднее в этом году компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это устно по телефону, заявил один из основателей и гендиректор CMG Грег Ингрэм.

Банки Уолл-стрит продолжают придерживаться традиционных способов проведения IPO и других крупных продаж акций, предоставляя информацию и собирая заявки по телефону и записывая их вручную даже при современном уровне развития технологий. После запуска новой системы потенциальные покупатели бумаг смогут видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними. После прайсинга они смогут узнать итоги просто включив вечером компьютер, а не дожидаться следующего утра для звонка в банк, отмечает WSJ.

За последние год Goldman Sachs, Morgan Stanley и ряд других банков запустили собственные системы прямой подачи заявок для облегчения проведения некоторых IPO, однако это пока не является общей практикой.

США Capital Markets Gateway Franklin Templeton Fidelity Investments Goldman Sachs Грег Ингрэм

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