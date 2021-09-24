Банки и инвестфирмы США создают платформу для проведения IPO через интернет

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В США крупные банки и инвесткомпании планируют к концу 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO), сообщает The Wall Street Journal.

Этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG) при поддержке, в том числе, Franklin Templeton, Fidelity Investments, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

CMG, основанная в 2017 году банкирами из Robert W. Baird & Co., уже разработала платформу, предоставляющую данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, допэмиссиях и IPO, а также об организаторах этих сделок.

Позднее в этом году компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это устно по телефону, заявил один из основателей и гендиректор CMG Грег Ингрэм.

Банки Уолл-стрит продолжают придерживаться традиционных способов проведения IPO и других крупных продаж акций, предоставляя информацию и собирая заявки по телефону и записывая их вручную даже при современном уровне развития технологий. После запуска новой системы потенциальные покупатели бумаг смогут видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними. После прайсинга они смогут узнать итоги просто включив вечером компьютер, а не дожидаться следующего утра для звонка в банк, отмечает WSJ.

За последние год Goldman Sachs, Morgan Stanley и ряд других банков запустили собственные системы прямой подачи заявок для облегчения проведения некоторых IPO, однако это пока не является общей практикой.