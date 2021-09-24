ЦБ РФ разрешил "СПБ бирже" провести IPO на NASDAQ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России разрешил "СПБ бирже" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") разместить свои акции на NASDAQ в США, следует из сообщения биржи.

Накануне ЦБ РФ сообщал, что зарегистрировал допэмиссию акций биржи, размещаемых путем открытой подписки.

Согласно решению регулятора, за пределами РФ могут быть размещены и торговаться 57 млн 43 тыс. 80 акций биржи, но не более 25% от общего количества размещенных и находящихся в обращении акций.

Решение о допэмиссии акций биржи приняло 21 июля внеочередное общее собрание ее акционеров. Уставный капитал может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая. В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей.

Дополнительные акции можно будет оплатить рублями или долларами США.

Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения) будет установлена советом директоров биржи после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала их размещения.

СПБ биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ - 10,77%, "Тинькофф" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, - 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее - Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" принадлежит 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет и менеджмент биржи: Иван и Вадим Тырышкины через ЗПИФ "Экватор+" владеют 6,5% в бирже, Роман Горюнов - 1,8%, Жак Дер Мегредичан - 1,7%, Евгений Сердюков - 0,7%.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что "СПБ биржа" планирует провести IPO и в России (на своей торговой площадке), и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.