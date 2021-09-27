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Хроника последних дней СССР

Etalon Group увеличила полугодовую выручку по МСФО на 29%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года Etalon Group получила 39,9 млрд рублей выручки по МСФО, что на 29% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль компании составила 1,3 млрд рублей.

Аналитики Sova Capital ожидали роста выручки девелопера на 25% - до 38,585 млрд рублей, а чистую прибыль - на уровне 3,143 млрд рублей. Первое полугодие 2020 года девелопер завершил с чистым убытком в 1,771 млрд рублей.

Рост выручки аналитики связывают с увеличением объема продаж застройщика в денежном выражении. Как сообщалось, Etalon Group в январе-июне 2021 года реализовал недвижимость на 41,1 млрд рублей (рост продаж на 39% год к году). При этом на выручке положительно отразились высокие показатели продаж за второе полугодие 2020 года (рост на 30% год к году).

Совет директоров девелопера рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 9,39 рубля на акцию за 2020 год, общая сумма выплат достигнет 3,6 млрд рублей.

За 2019 год группа выплатила дивиденды в размере 12 рублей на акцию.

Etalon Group в 2020 году сократила выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы возросла почти в 11 раз - со 186 млн рублей в 2019 году до 2,036 млрд рублей в 2020 году.

Основанная в 1987 году Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. м недвижимости. В общей сложности в первом полугодии 2021 года компания реализовала 220,94 тысячи кв. м недвижимости.

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Etalon Group Sova Capital

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