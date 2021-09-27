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ДОМ.РФ предоставит 5,1 млрд рублей на строительство ЖК Armani в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство в Москве элитного жилого комплекса в партнерстве с Giorgio Armani, рассказали в пресс-службе банка.

Застройщику Vos'hod будет предоставлено 5,1 млрд рублей кредита.

20 сентября председатель совета директоров Vos'hod Марина Руднева рассказала, что дом Armani построят в Замоскворечье в 2024 году. Это будет два восьмиэтажных корпуса на пересечении Старомонетного и Большого Толмачевского переулков, в них будет 24 резиденции.

Затраты на проект Руднева тогда оценила в 5,5 млрд рублей с учетом реставрации особняка купца Масягина XIX века, который станет общественным пространством проекта. Ранее сообщалось, что усадьба Масягина разрушена на 95% и ее полностью разберут и восстановят.

Главный дом усадьбы - объект культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие в 2012 году включило в предмет охраны дома его местоположение, объемно-пространственную-композицию особняка вместе с пристройкой 1925 года, конструкцию крыши, архитектурно-художественное оформление фасадов и материалы их отделки, планировку интерьеров и столярные элементы - окна, двери.

Giorgio Armani Vos'hod Марина Руднева Дом.РФ Москва

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