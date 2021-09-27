МосБиржа расширила возможности участников денежного рынка

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа с понедельника расширяет возможности участников денежного рынка, следует из сообщения торговой площадки.

Во-первых, управляющие компании теперь могут размещать пенсионные накопления граждан в депозиты с центральным контрагентом (ЦК). К тому же негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут размещать на рынке депозитов с ЦК не только собственные средства, но и средства пенсионных резервов.

Во-вторых, управляющие компании получили возможность размещать средства закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в депозиты с ЦК без ограничения по сроку. Ранее они могли размещать средства на срок не более семи дней.

В-третьих, расширен перечень инструментов и режимов для репо и депозитов с ЦК в вечернюю торговую сессию: теперь можно заключать адресные сделки репо с ЦК и междилерского репо со всеми ценными бумагами, допущенными в основную сессию, а также размещать депозиты с ЦК в адресном режиме.

Наконец, в аукционах репо Федерального казначейства с ЦК введены дополнительные сроки размещения - на две и пять недель в дополнение к имеющимся срокам overnight, одна неделя, месяц и три месяца.