Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"НОВАТЭК" и Fluxys передумали строить СПГ-терминал в Германии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и бельгийская Fluxys отказались от строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В Fluxys "Интерфаксу" их данные подтвердили.

"Несмотря на конструктивную поддержку всех заинтересованных сторон проекта, текущие рыночные условия оказались слишком сложными для реализации проекта, - объяснил представитель компании. - Тем не менее, Fluxys сохраняет приверженность посредством своей инфраструктуры достигать климатической нейтральности путем продвижения использования (био) СПГ в секторе морского и автомобильного транспорта. В этом отношении различные малотоннажные СПГ-услуги уже доступны на рынке на СПГ-терминалах в Зебрюгге и Дюнкерке".

Получить комментарий "НОВАТЭК" пока не удалось.

В октябре 2018 года совместное предприятие "НОВАТЭКа" (49%) и Fluxys (51%) - Rostock LNG GmbH - подписало с администрацией порта Ростоксоглашение об аренде земели под строительство среднетоннажного СПГ-терминала. СП планировало построить терминал на 300 тысяч тонн в год уже в 2022 году.

Предполагалось, что терминал будет принимать суда с СПГ, в том числе, произведенным СПГ-заводом "НОВАТЭКа" в порту Высоцк ("Криогаз-Высоцк"), и продавать его в автоцистернах. Также предполагалось предусмотреть возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.

НОВАТЭК Fluxys Германия Росток Rostock LNG

Новости

АЧС обнаружена в агрохолдинге "Мираторг" в Белгородской области

РФ в августе поставила исторический рекорд по экспорту зерна

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

Садоводы Кубани предложили ввести квоты на импорт яблок и слив

Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения

Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения

Источник узнал о планах "Норникеля" разместить 5-летние евробонды в долларах

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Акции "Газпрома" выросли до 350 рублей - нового максимума с 2008 г.

Оборот на суточных торгах газом подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАС

Оборот на суточных торгах газом подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАС

"Ренессанс страхование" официально анонсировало IPO на МосБирже

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');