"НОВАТЭК" и Fluxys передумали строить СПГ-терминал в Германии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и бельгийская Fluxys отказались от строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В Fluxys "Интерфаксу" их данные подтвердили.

"Несмотря на конструктивную поддержку всех заинтересованных сторон проекта, текущие рыночные условия оказались слишком сложными для реализации проекта, - объяснил представитель компании. - Тем не менее, Fluxys сохраняет приверженность посредством своей инфраструктуры достигать климатической нейтральности путем продвижения использования (био) СПГ в секторе морского и автомобильного транспорта. В этом отношении различные малотоннажные СПГ-услуги уже доступны на рынке на СПГ-терминалах в Зебрюгге и Дюнкерке".

Получить комментарий "НОВАТЭК" пока не удалось.

В октябре 2018 года совместное предприятие "НОВАТЭКа" (49%) и Fluxys (51%) - Rostock LNG GmbH - подписало с администрацией порта Ростоксоглашение об аренде земели под строительство среднетоннажного СПГ-терминала. СП планировало построить терминал на 300 тысяч тонн в год уже в 2022 году.

Предполагалось, что терминал будет принимать суда с СПГ, в том числе, произведенным СПГ-заводом "НОВАТЭКа" в порту Высоцк ("Криогаз-Высоцк"), и продавать его в автоцистернах. Также предполагалось предусмотреть возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.