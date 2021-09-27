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Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Количество первичных публичных размещений акций (IPO) в США в третьем квартале 2021 года было рекордным для этого периода с 2000 года, свидетельствуют данные Renaissance Capital.

В общей сложности 94 компании разместили акции в ходе IPO на общую сумму $27 млрд. Для сравнения: годом ранее 83 компании разместили акции в общей сложности на $28,5 млрд.

Объем привлеченных средств в июле-сентябре, однако, был ниже, чем в первом и во втором кварталах 2021 года, что связано с сокращением числа крупных размещений. Так, в третьем квартале лишь четыре IPO (Robinhood Markets Inc., Ryan Specialty Group, Freshworks Inc. и Olaplex Holdings) превысили по объему $1 млрд, тогда как в предыдущие два квартала было по 9 таких размещений.

Средний размер IPO в прошедшем квартале составил $200 млн и был выше, чем в предыдущие два квартала благодаря многочисленным размещениям более чем на $300 млн, отмечают в Renaissance Capital.

На долю 10 крупнейших американских IPO в июле-сентябре пришлось 37% всех привлеченных средств - $9,9 млрд.

Рост котировок акций компаний после проведенных в третьем квартале IPO составил в среднем 22%.

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