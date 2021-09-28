Рост ипотечного портфеля и увеличение цен на жилье могут привести к формированию "пузыря"

Счетная палата считает, что ситуация требует внимания со стороны ЦБ РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Резкий рост ипотечного портфеля и увеличение цен на жилье могут привести к формированию "пузыря", ситуация требует внимания со стороны ЦБ РФ, считает Счетная палата.

"Ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения", - говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

ЦБ принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотечного кредитования, повысив с 1 августа 2021 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Повышение затронуло ипотечные кредиты с соотношением "кредит/залог" от 80% до 85% (первоначальным взносом - 15-20%). Новые значения надбавок составляют от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

Новых мер по охлаждению ипотечного рынка Банк России пока не обсуждает, сообщила журналистам в середине сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, риски в ипотеке меньше, чем в необеспеченном кредитовании.