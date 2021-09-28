Счетная палата посоветовала ЦБ повышать точность прогнозов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата посоветовала Банку России усовершенствовать подходы к формированию макроэкономических прогнозов из-за их расхождения с фактическими данными в 2020 году, в частности, по инфляции и ВВП, следует из заключения ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Инфляция в России в 2020 году составила 4,9%. Банк России, согласно базовому сценарию, в феврале прошлого года прогнозировал ее к концу года на уровне 3,5-4,0%, в апреле - 3,8-4,8%, в июле - 3,7-4,2%, в октябре - 3,9-4,2%. В основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы (подготовлены еще осенью 2019 года) ЦБ в базовом сценарии ожидал инфляцию в 2020 году на уровне 4,5-4,6%, в сценарии с высокими ценами на нефть - 3,5-4,0%, в рисковом сценарии - 6,5-8,0%.

ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,0%, тогда как ЦБ в феврале в базовом прогнозе ожидал его рост на 1,5-2,0%, в апреле - падение на 4,0-6,0%, в июле - снижение на 4,5-5,5%, в октябре - также падение на 4,0-5,0%. В основных направлениях ДПК в базовом сценарии регулятор прогнозировал рост ВВП РФ в 2020 году на 0,8-1,3%, в сценарии с высокими ценами - увеличение на 2,0-2,5%, в рисковом сценарии - падение на 1,5-2,0%.

Счетная палата отмечает, что "разработанные шоковые варианты развития национальной экономики Банком России имеют сильные отклонения от фактических данных". Ведомство признает, что расхождение более ранних прогнозов (от февраля и апреля) можно объяснить высокой степенью неопределенности. При этом Счетная палата обращает внимание на расхождения и более поздних прогнозов (июльского и октябрьского).

"Банку России необходимо обратить внимание на совершенствования подходов к макроэкономическому прогнозированию различных шоковых сценариев развития национальной экономики", - говорится в заключении.

ЦБ отметил, что пандемия и вызванные ею эффекты значительно осложнили процесс прогнозирования. "Это происходило как вследствие более "шумных" данных о текущем состоянии экономики, так и из-за меньшей определенности относительно хода событий в мировой экономике, ограничительных мер правительств и масштаба их мер поддержки. Банк России обновлял свой базовый прогноз ежеквартально по мере поступления новой информации и учитывал это при принятии решений по ДКП", - прокомментировали "Интерфаксу" рекомендацию Счетной палаты в пресс-службе Банка России.

"Следует ожидать, что при более спокойной экономической динамике масштабы обновления прогноза, а также степень отклонения прогноза от факта будут гораздо более умеренными, чем это было в течение 2020-2021 годов", - полагает регулятор.

Банк России также напомнил, что в основных направлениях ДКП представляет альтернативные сценарии (в их число входят и стрессовые, шоковые сценарии, о которых говорит Счетная палата) в иллюстративных целях. "Они призваны показать, как может себя вести экономика при реализации определенной комбинации шоков, которые выводят экономическую динамику существенно за рамки базового сценария. И как на это отклонение будет реагировать денежно-кредитная политика Банка России. Не следует ожидать, чтобы эти сценарии описывали все возможные варианты развития ситуации на год вперед", - подчеркнул ЦБ.

Банк России, таргетирующий инфляцию, за последние пять лет не попал в фактические данные по основному для него показателю только в 2020 году. С прошлого года ЦБ поменял график проведения опорных заседаний совета директоров по ставке, сместив последний в году прогнозный раунд с декабря на октябрь.

Инфляция в России в 2016 году составила 5,4% (декабрьский прогноз ЦБ закладывал диапазон 5,4-5,8%, при этом позже регулятор уточнил ориентир до "ближе к нижней границе этого диапазона"), в 2017 году - 2,5% (декабрьский прогноз - 2,4-2,6%), в 2018 году - 4,3% (чуть перелетев декабрьский прогноз в 3,9-4,2%), в 2019 году - 3,0% (декабрьский прогноз - 2,9-3,2%).

Банк России - не единственный госорган, которому Счетная палата рекомендовала поработать над прогнозом. Так, Федеральному казначейству контрольное ведомство предложило рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса.