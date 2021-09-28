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Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,5-72,55 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,5025 руб. (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 84,7725 руб. (-2,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,75 коп. к уровню закрытия 27 сентября, до 78,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,88 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 26,3 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 28 сентября благодаря ралли на рынке нефти. Рост цен объясняется сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Сдерживающим фактором для более существенного роста нацвалюты является неоднозначная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,19 за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,11 за баррель, что на 0,87% выше уровня на закрытие рынка 27 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,41%, китайский CSI300 растет на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,06%.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Dow Jones вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite.

Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5%, что является максимумом с июня.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

В фокус внимания трейдеров также попали проблемы с энергоснабжением в КНР. Требования китайских властей к бизнесу, вызванные желанием добиться поставленных целей в плане снижения вредных выбросов, приводят к приостановке работы предприятий, что ставит под угрозу поставки смартфонов и других потребительских товаров в преддверии праздничного сезона, отмечают аналитики.

Мосбиржа

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