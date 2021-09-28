Производитель сыров Unagrande изменил управленческую структуру

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Производитель сыров Unagrande Company (бренды "Умалат", Unagrande, Pretto и др.) меняет управленческую структуру. С сентября 2021 года пост генерального директора занимает Ян Жан Эрви.

Алексей Мартыненко, ранее занимавший руководящую должность, останется акционером Unagrande Company и будет активно принимать участие в развитии новых проектов, говорится в сообщении компании.

Жан Эрви - эксперт из Франции, более 15 лет сотрудничавший с российскими дистрибуторами FMCG-производителей. Ранее он занимал позиции независимого директора Velle Oats Ltd, генерального директора De Cecco Russia и управляющего директора в группе Danone в России и в странах Среднего Востока.

Новая управленческая структура позволит Unagrande выполнять более масштабные проекты, рассчитывает компания.

По результатам первого полугодия 2021 года Unagrande Company заняла более 6% рынка свежих сыров в России и вошла в пятерку крупнейших производителей. Компания планирует произвести более 9 тыс. тонн молочной продукции. На первое полугодие 2022 года намечен запуск нового продукта и расширение географии экспорта.

"К 2025 году мы планируем занять порядка 12% рынка свежих сыров и выйти на второе место", - отметил Мартыненко, процитированный в сообщении.

"Компания развивается очень динамично, и в наших планах - продолжать этот рост, запускать новые линейки, расширять рынок сбыта, чтобы производитель Unagrande Company был узнаваем не только в России, но и во всем мире. Моя задача - взять на себя всю операционную нагрузку", - сказал Жан Эрви.