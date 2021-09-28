Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Производитель сыров Unagrande изменил управленческую структуру

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Производитель сыров Unagrande Company (бренды "Умалат", Unagrande, Pretto и др.) меняет управленческую структуру. С сентября 2021 года пост генерального директора занимает Ян Жан Эрви.

Алексей Мартыненко, ранее занимавший руководящую должность, останется акционером Unagrande Company и будет активно принимать участие в развитии новых проектов, говорится в сообщении компании.

Жан Эрви - эксперт из Франции, более 15 лет сотрудничавший с российскими дистрибуторами FMCG-производителей. Ранее он занимал позиции независимого директора Velle Oats Ltd, генерального директора De Cecco Russia и управляющего директора в группе Danone в России и в странах Среднего Востока.

Новая управленческая структура позволит Unagrande выполнять более масштабные проекты, рассчитывает компания.

По результатам первого полугодия 2021 года Unagrande Company заняла более 6% рынка свежих сыров в России и вошла в пятерку крупнейших производителей. Компания планирует произвести более 9 тыс. тонн молочной продукции. На первое полугодие 2022 года намечен запуск нового продукта и расширение географии экспорта.

"К 2025 году мы планируем занять порядка 12% рынка свежих сыров и выйти на второе место", - отметил Мартыненко, процитированный в сообщении.

"Компания развивается очень динамично, и в наших планах - продолжать этот рост, запускать новые линейки, расширять рынок сбыта, чтобы производитель Unagrande Company был узнаваем не только в России, но и во всем мире. Моя задача - взять на себя всю операционную нагрузку", - сказал Жан Эрви.

Unagrande Company

Новости

Мишустин поручил Минфину исключить "налог на дивиденды" из поправок в НК РФ

Эксперты сочли, что РФ может потерять лидерство на мировом рынке пшеницы

Эксперты сочли, что РФ может потерять лидерство на мировом рынке пшеницы

Бывший предправления Татфондбанка Мусин приговорен к 12 годам колонии

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Индекс МосБиржи впервые превысил 4100п во главе с "Газпромом"

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');