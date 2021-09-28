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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аналитики спрогнозировали пик поставок нефти из стран не-ОПЕК на 2030 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, вернутся к допандемическому уровню в 65,5 млн б/с в 2022 году и будут расти до 70,4 млн б/с в 2026 году, пишут аналитики ОПЕК в своем ежегодном обзоре.

Согласно отчету, в 2025 году поставки жидких углеводородов из стран не-ОПЕК составят 69,8 млн б/с, в 2030 году вырастут до 71 млн б/с, в 2035 году снизятся до 69,4 млн б/с, в 2040 году - до 67,5 млн б/с и в 2045 году - до 65,5 млн б/с.

Ключевыми странами роста в этот период являются США, Бразилия, Россия, Гайана, Канада, Казахстан, Норвегия и Катар.

Добыча нефти в США, которая резко упала из-за пандемии COVID-19, быстро восстановила часть своих потерь во второй половине 2020 года. Ожидается, что общие поставки жидких углеводородов в США в 2021 году будут относительно стабильными, поскольку производители сохраняют осторожность, но благоприятные фундаментальные показатели рынка должны стимулировать возврат к росту с 2022 года.

Согласно прогнозам, добыча нефти из сложнопроницаемых пород в США вырастет с 11,5 млн б/с в 2020 году до 14,8 млн б/с в 2026 году, прежде чем достигнет пика примерно в 15,2 млн баррелей в сутки в конце 2020-х годов - примерно на 0,6 млн б/с ниже, чем прогнозировалось год назад. В результате общий объем добычи жидких углеводородов в США, который, как ожидается, вырастет с 17,6 млн б/с в 2020 году до 20,5 млн б/с в 2026 году, достигнет пика и плато вскоре после этого, а затем снизится до 16,9 млн б/с к 2045 году (предыдущий прогноз - 16,6 млн б/с).

Россия, согласно оценке аналитиков ОПЕК, в 2026 году не вернется на доковидный уровень добычи нефти и конденсата: в 2019 году этот показатель составил 11,6 млн б/с, в 2020 году - 10,6 млн б/с, в 2021 году - также ожидается 10,6 млн б/с, в 2026 году постепенно вырастет до 11,4 млн б/с. Лишь к 2030 году добыча жидких углеводородов в РФ вернется к 11,6 млн б/с, а в 2045 году упадет до 11,3 млн б/с.

В долгосрочной перспективе после пика поставок жидких углеводородов в США ожидается, что только несколько производителей, не входящих в ОПЕК, увидят рост производства, включая Канаду, Гайану, Казахстан, Бразилию и Катар, в дополнение к приросту переработки на НПЗ, ожидают эксперты.

Таким образом, из-за спада в США и в таких странах, как Норвегия, Китай, Колумбия, Азербайджан, Великобритания и Индонезия, среди прочих, общее предложение жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, должно сократиться с 70,4 млн баррелей в сутки в 2026 году до 65,5 млн баррелей в сутки в 2045 году, что соответствует уровню допандемийного 2019 года.

Предложение жидких углеводородов со стороны ОПЕК, по прогнозам, восстановится после вызванного пандемией минимума 2020 года, составляющего 30,7 млн с, и будет увеличиваться по мере восстановления спроса. Согласно прогнозам, в период 2023-2026 годов уровни быстро вырастут примерно до 34 млн б/с.

Кроме того, по мере того, как в конце 2020-х годов поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, достигнут пика, поставки жидких углеводородов ОПЕК снова начнут расти, увеличиваясь с 35,7 млн б/с в 2030 году до 42,7 млн б/с в 2045 году. Это означает рост доли с 33% в "низком" 2020 году до 39% в 2045 году.

Совокупные потребности в инвестициях в нефтяной сектор составляют $11,8 трлн в период 2021-2045 годов. На долю разведки и добычи приходится около 80% этой суммы, или $9,2 трлн, основная часть которой приходится на Северную Америку, поскольку, в частности, американская нефть сложнопроницаемых пород в среднесрочной перспективе является движущей силой для предложения из стран не-ОПЕК.

ОПЕК

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