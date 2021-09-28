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Альфа-банк передумал претендовать на 80% арендных доходов ТРЦ "Сити молл"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области принял отказ Альфа-банка от заявления о разрешении разногласий в деле о банкротстве ООО "Сити-Молл Инвест" (компания-владелец новокузнецкого ТРЦ "Сити молл", юрлицо ТРЦ). Об этом говорится в материалах суда.

Альфа-банк - единственный кредитор "Сити-Молл Инвеста" с требованиями почти 5 млрд рублей (в том числе 3,9 млрд рублей неустойки).

В заявлении о разрешении разногласий банк настаивал на перечислении в его пользу 80% доходов от сдачи в аренду "имущества ООО "Сити-Молл Инвест", находящегося в залоге Альфа-банка". В материалах суда не уточняется, о каком имуществе речь, вместе с тем известно, что в залоге у банка находится здание ТРЦ (по договору об ипотеке от ноября 2012 года).

Почему банк отказался от требований, в материалах суда пока не раскрывается.

С момента подачи заявления о разрешении разногласий в отношении "Сити-Молл Инвеста" по требованию Альфа-банка было введено конкурсное производство, а в середине сентября конкурсным управляющим был утвержден прежний временный управляющий ТРЦ член ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" Максим Шкарупин.

ТРЦ "Сити молл" фактически принадлежит семье бывшего директора лишенного лицензии Новокузнецкого муниципального банка Александра Павлова, который был признан виновным по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.160 УК (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и получил 9 лет колонии за растрату 4,3 млрд рублей. ТРЦ "Сити молл" был арестован вместе с другим имуществом экс-директора.

Кроме того, в 2019 году был задержан и этапирован в Новокузнецк отец Александра Павлова - Сергей, который до этого скрывался от правоохранительных органов. В результате "Сити молл" был арестован также и для обеспечения денежных взысканий с Павлова-старшего.

Альфа-банк Сити Молл Александр Павлов Арбитраж Кемеровской области Новокузнецк

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