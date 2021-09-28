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Умер ветеран "ВТБ Капитала" экономист Нил Маккиннон

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - 25 сентября в возрасте 66 лет умер аналитик по макроэкономической стратегии на глобальных рынках "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, сообщил банк.

Маккиннон пришел в "ВТБ Капитал" вскоре после основания банка - в 2009 году. Он был одним из ключевых спикеров инвестбанка по мировой макроэкономике и не раз представлял "ВТБ Капитал" на различных форумах.

Карьеру Маккиннон начал в министерстве финансов Великобритании, работал в Citibank и Nexus Capital, а в "ВТБ Капитал" перешел из фонда ECU Group.

ВТБ Капитал

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