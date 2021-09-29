Фонд BlackRock добавил в свой портфель акции TCS Group более чем на $40 млн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фонд развивающихся рынков под управлением BlackRock добавил в свой портфель акции головной компании Тинькофф банка.

По состоянию на начало августа BlackRock Emerging Markets Fund принадлежало 499,25 тыс. GDR и 24,87 тыс. акций TCS Group Holding plc рыночной стоимостью $43,4 млн, следует из отчетности фонда. На конец апреля у BlackRock Emerging Markets Fund в портфеле акций TCS не было, российский финансовый сектор там в одиночку представлял Сбербанк. Акции крупнейшей кредитной организации фонд за истекшие три месяца также докупил и на начало августа владел пакетом рыночной стоимостью $107,5 млн против $94,7 млн квартал назад. По стоимости это крупнейшая российская инвестиция фонда.

Также фонд немного нарастил вложения в Ozon Holdings и Fix Price, в которых на начало августа владел пакетами стоимостью $59,7 млн и $29,6 млн соответственно.

Энергетический сектор в портфеле BlackRock Emerging Markets Fund представлен акциями "ЛУКОЙЛа" на $98,7 млн.

Всего у фонда на начало августа были акции российских эмитентов почти на $340 млн. Это 8% от общего объема портфеля BlackRock Emerging Markets Fund объемом $3,7 млрд.