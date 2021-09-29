Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил рост к евро

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доллар перешел к небольшому повышению, евро, напротив, активно снижается на Московской бирже в среду вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения европейской валюты.

Курс доллара США составил 72,81 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,55 руб./EUR1, подешевев на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,09 копейки - до 78,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и уверенно растет к евро на вечерних торгах, отыгрывая их динамику на рынке Forex. Долларовый индекс укрепляется третий день подряд и обновил максимум с начала ноября на фоне подъема доходности US Treasuries в связи с усилением ожиданий скорого начала сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Заявления главы ФРС и главы Минфина США

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры. При этом он выразил уверенность в том, что инфляция начнет замедляться с течением времени, пишет Trading Economics.

В тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по вопросам банковского сектора, рынка жилья и городской среды Сената, говорилось, что усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось.

Тем не менее Пауэлл подчеркнул, что уверен в возможности инфляции вернуться к целевым для ФРС 2%.

Глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что экономика США находится в процессе "хрупкого, но быстрого восстановления" после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. По ее словам, несмотря на текущее замедление роста занятости и потребительских расходов из-за распространения нового штамма коронавируса, она все еще ожидает, что рынок труда вернется к ситуации с полной занятостью в следующем году.

Участников рынков продолжает беспокоить вопрос относительно повышения лимита госдолга США. Республиканцы в Сенате во вторник заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит заимствований, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта по облигациям. Накануне Йеллен сказала, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер пытался добиться единогласной поддержки законопроекта, чтобы перейти к финальному голосованию о повышении потолка госзаимствований, которое позволило бы демократам сделать это самостоятельно, за счет большинства голосов. Между тем лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл выступил против инициативы, таким образом, заблокировав этот вариант.

Инвесторы ожидают выступлений председателей центробанков США - Джерома Пауэлла, Евросоюза - Кристин Лагард, Японии - Харухико Куроды и Великобритании - Эндрю Бэйли - вечером в среду в ходе конференции Европейского центрального банка. Они могут дать намеки на будущие векторы развития кредитно-денежной политики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль торгуется нейтрально к доллару и укрепляется к евро, при этом снижение аппетита к риску, наблюдавшееся в начале недели на фоне блокировки решения Сената США относительно лимита госдолга, в среду гораздо слабее.

"Индекс S&P 500 торгуется выше вчерашнего закрытия, а индекс волатильности VIX, наоборот, снизился. Тем не менее, валюты развивающихся стран в основном слабеют относительно доллара, а доходность 10-летних американских облигаций остается выше 1,51%. Важным событием дня могут стать выступления глав регуляторов США, еврозоны, Японии и Великобритании на форуме ЕЦБ сегодня вечером. В рамках выступления в банковском комитете во вторник глава ФРС подтвердил намерение американского регулятора относительно скорого начала сокращения стимулов, что при сохранении неопределенности относительна лимита на госдолг США могло оказать дополнительное воздействие на рисковые активы", - отмечает Беспалов.

Цены на нефть

Цены на нефть вечером в среду слабо меняются после довольно волатильных торгов. Данные Минэнерго неожиданно показали первое за восемь недель увеличение запасов нефти, а также менее существенный, чем предполагалось, рост резервов бензина.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в среду составила $79,05 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,4 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 сентября на 25,25 копейки, до 72,7608 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,03 копейки, до 84,8755 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в среду на 17,91 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,7568 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 10,5 копейки и составил 72,7768 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 86,117 млн, из которых $499,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 586,937 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 10,79 копейки, до 84,8237 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 подрос всего на 0,71 копейки и составил 84,8493 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR637,758 млн, из которых EUR196,322 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,436 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,02% и 7,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника - 7,58% годовых.